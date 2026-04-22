El Salamanca FS, a tres puntos de jugar el playoff a Segunda División

Dos jornadas le restan a la Segunda B de fútbol sala para el cierre de su jornada regular y tres puntos necesita el Salamanca Fútbol Sala para confirmar su puesto en el playoff de ascenso a Segunda División.

El conjunto dirigido por Chema Sánchez marcha en tercer lugar con 52 puntos, con tres de ventaja (y el golaveraje particular) sobre el Noia FS y con cinco puntos de renta sobre O Esteo FS.

Este domingo, el equipo salmantino tendrá su primera opción para confirmar su paso a los playoff en la pista del Tierno Galván. A partir de las 12:30 horas, el Salamanca Fútbol Sala visita el pabellón municipal Lalo García.

Si los de Chema Sánchez no logran cerrar este domingo su puesto en el playoff, tendrán una segunda oportunidad la siguiente semana en el pabellón de La Alamedilla ante el 5 Coruña FS.