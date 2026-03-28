El Salamanca FS vuelve a puestos de playoff de ascenso a Segunda División

El Salamanca Fútbol Sala tenía una complicadísima y decisiva salida a Noia. Los charros ganaron por 2-3 y adelantan al equipo gallego en la clasificación. Ahora, los de Chema Sánchez se meten en puestos de playoff de ascenso a Segunda División.

Los gallegos comenzaron adelantándose en el marcador y Cristian Bernal igualaba antes del descanso. En la segunda mitad, de nuevo el cuadro local se ponía por delante. Pero Sergio Hernández empataba a dos y Cristian Bernal marcaba el definitivo 2-3.

Peor le fueron las cosas al Albense FS. Los de la villa ducal cayeron por 5-2 en casa del Tierno Galván y eso que se adelantaron en el marcador con los goles de Daniel Ratero y Juan Diego. Sin embargo, los locales voltearon el duelo hasta el 5-2 definitivo.