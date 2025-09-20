El Salamanca Fútbol Sala arranca con una victoria en la pista del Guardo FS

El Salamanca Fútbol Sala logró tres puntos para arrancar la competición en la Segunda División B. Los charros ganaron por 1-3 en la siempre complicada pista del Guardo FS.

Cristian Bernal abría el marcador pero, acto seguido, los palentinos empataban de nuevo el choque. Fue Ballano, a cuarenta segundos para el descanso, el que pondría el 1-2 para dar renta al equipo de Chema Sánchez.

Mediada la segunda mitad, Dani Chino aumentaba la renta con el 1-3 que, a la postre, fue definitivo. Los charros estuvieron a buen nivel en la defensa del portero jugador y amarraron tres puntos en el debut liguero.