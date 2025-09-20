El Salamanca Fútbol Sala arranca con una victoria en la pista del Guardo FS

Los goles de Cristian Bernal, Ballano y Dani Chino dan los tres primeros puntos al conjunto charro

Inicio de entrenamientos del Salamanca Fútbol Sala.
Inicio de entrenamientos del Salamanca Fútbol Sala. | Belén Hurtado

El Salamanca Fútbol Sala logró tres puntos para arrancar la competición en la Segunda División B. Los charros ganaron por 1-3 en la siempre complicada pista del Guardo FS.

Cristian Bernal abría el marcador pero, acto seguido, los palentinos empataban de nuevo el choque. Fue Ballano, a cuarenta segundos para el descanso, el que pondría el 1-2 para dar renta al equipo de Chema Sánchez.

Mediada la segunda mitad, Dani Chino aumentaba la renta con el 1-3 que, a la postre, fue definitivo. Los charros estuvieron a buen nivel en la defensa del portero jugador y amarraron tres puntos en el debut liguero.

También te puede interesar

Lo último

stats