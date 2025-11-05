El Salamanca Fútbol Sala, el equipo menos goleado de su grupo en Segunda B

Con ocho jornadas disputadas, el Salamanca Fútbol Sala marcha en quinta posición del grupo 1 de la Segunda División B. Los de Chema Sánchez se quieren levantar pronto de la derrota en el derbi ante el Albense FS y tienen una oportunidad este domingo, a las 12:30 horas, ante el potente Atlético Benavente en el pabellón de La Alamedilla.

En el arranque liguero, el punto fuerte del equipo charro ha sido su defensa. Los salmantinos han encajado quince tantos en ocho encuentros y son la defensa que menos tantos han recibido hasta el momento.

“Es uno de los objetivos que nos hemos marcado: encajar pocas ocasiones y ser sólidos en defensa”, expresaba el entrenador Chema Sánchez el pasado 2 de octubre en SALAMANCA24HORAS.COM.