El Salamanca Fútbol Sala se mete en el playoff de ascenso a Segunda División

No le hizo falta jugar al Salamanca Fútbol Sala para certificar su clasificación para el playoff de ascenso a Segunda División. El equipo de Chema Sánchez se aprovechó de las derrotas de Noia FS en la pista del Guardo FS (6-3) y de la goleada del River Sala Zamora ante O Esteo FS y estará en la fase final por el ascenso.

Los charros todavía tendrán que jugar el encuentro de este domingo, a las 12:30 horas, en casa del Tierno Galván y posteriormente la última jornada de fase regular.

El Albense FS sigue en graves problemas clasificatorias tras perder por 3-4 ante el Xove FS en el pabellón municipal de Alba de Tormes. Los de la villa ducal se adelantaron con un gol de Guillermo Postigo en el minuto 5, pero el cuadro visitante reaccionó. Con empate a tres en el marcador, y en mitad del ida y vuelta, el Xove FS desniveló el encuentro con el 3-4 definitivo en el minuto 37.