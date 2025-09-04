El Salamanca Golf & Country Club se reinventa con una nueva etapa

El presidente del Salamanca Golf & Country Club, Juan Mari López Álvarez, ha anunciado el inicio de una nueva etapa para el club con la creación del Club Deportivo Federado Salamanca Golf Country. Esta nueva entidad, sin ánimo de lucro y con un fuerte enfoque social, cultural y deportivo, operará bajo la reconocida marca del club y no afectará en absoluto las condiciones de los abonados, quienes seguirán disfrutando de las instalaciones con total normalidad. El objetivo principal es reforzar el papel de socios y trabajadores, fomentando una participación más activa y una comunicación más cercana entre todos.

Hace una década, el club consolidó los campos de Zarapicos y Villamayor bajo el lema “Dos campos, un club”, creando una comunidad de 1.400 licencias federativas y más de 900 abonados.

Hoy, el club da un paso más, apostando por una gestión más abierta y moderna, y conectada con el entorno salmantino. López Álvarez ha agradecido el apoyo de todos, especialmente a los trabajadores, directivos y, sobre todo, a los abonados por su confianza y lealtad a lo largo de los años. La nueva entidad estará dirigida por Moisés Blanco Paradelo, un profesional con amplia experiencia en gestión deportiva y pública, cuyo liderazgo será clave para impulsar nuevas propuestas.

Entre los objetivos de esta nueva etapa se encuentran la mejora continua de los campos, la ampliación de servicios y actividades, la organización de nuevos torneos, la dinamización de las instalaciones y la renovación de la imagen del club. Además, se creará un Departamento de Atención al Abonado para recibir directamente propuestas y sugerencias, fortaleciendo así el vínculo con los miembros.

Para celebrar las Ferias y Fiestas de Salamanca, del 5 al 14 de septiembre, los abonados podrán jugar gratis una vez en cada campo del club. Si invitan a un amigo no abonado, este también podrá jugar sin coste. La Academia del club también se unirá a las celebraciones ofreciendo clases gratuitas para invitados los fines de semana del 13 al 26 de septiembre. Para finalizar el mes, el club celebrará el 35º aniversario de Zarapicos, el campo más antiguo de Castilla y León, con un gran torneo los días 27 y 28 de septiembre que incluirá premios, sorpresas y una fiesta conmemorativa.