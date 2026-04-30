Salamanca organiza su primera Vuelta Ciclista Féminas

Salamanca apuesta por el ciclismo. Este fin de semana se disputará la Vuelta Ciclista

Salamanca Féminas, una competición nacional que reunirá a más de 100 corredoras cadetes y junior de equipos de España y Portugal. La cita está organizada por el Salamanca es Ciclismo y también contará con presencia de otros dos equipos charros: HyD Ciudad de Salamanca y Enchufe Solar.

“Presentamos un proyecto de una Salamanca comprometida con el deporte joven y con el deporte femenino”, ha expresado la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres.

Vuelta Salamanca féminas

La Vuelta Ciclista Salamanca Féminas está inscrita en el calendario nacional de la Real Federación Española de Ciclismo y consta de dos etapas en línea que suman 124 kilómetros. La primera etapa, el 2 de mayo, incluye un recorrido de 59 kilómetros, que parte de Castellanos de Moriscos, y avanzará por Aldealengua, Cabrerizos, Moriscos y San Cristóbal de la Cuesta, con final junto al Multiusos en Villares de la Reina.

La segunda etapa, el 3 de mayo, situará a la capital salmantina como centro del ciclismo femenino. La salida y la meta estarán ubicadas en la plaza de la Merced, en pleno casco histórico.

Vuelta Salamanca féminas

En esta etapa, el pelotón recorrerá una distancia de 65 kilómetros, discurriendo por Aldeatejada, San Pedro de Rozados y Santo Tomé de Rozados. El regreso a Salamanca culminará nuevamente en la plaza de la Merced tras un tramo final urbano que pondrá a prueba la estrategia de los equipos.

Además, esta etapa será Campeonato de Castilla y León, permitiendo la participación de corredoras de élite, subd23 y máster con licencia autonómica. La Vuelta ha establecido las siguientes clasificaciones: general individual por tiempos, regularidad, montaña, sprints especiales, equipos, y mejor corredora salmantina.