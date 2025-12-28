Salamanca ‘pasa lista’ al futuro del baloncesto español

El futuro del baloncesto español se retó durante el fin de semana en Salamanca. El pabellón de Würzburg Silvia Domínguez acogió el torneo internacional de selecciones de baloncesto infantil y cadete masculino con partidos el sábado y el domingo.

El sábado por la tarde se disputaron los encuentros entre Canarias y Madrid y Castilla y León y Oporto. El domingo llegó el turno del tercer y cuarto puesto y también de las finales.

En la final sub14, Canarias se impuso por 85-39 a Castilla y León; mientras que en la final sub16, fue Castilla y León quien se impuso a los canarios por 78-74.