El Salamanca RC cae derrota ante Palencia Rugby

El Salamanca Rugby Club perdió por 20-34 ante el Palencia Rugby en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. El duelo fue muy disputado por parte de los dos equipos y los charros plantaron cara a uno de los equipos poderosos de la clasificación.

Con este resultado, el Salamanca Rugby Club queda sexto clasificado con 15 puntos (tres partidos ganados, uno empatado y siete perdidos).

Los charros ya no volverán al verde hasta el mes de marzo, cuando rendirán visita al líder intratable de la clasificación, el Arroyo Lions.

