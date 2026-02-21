El Salamanca RC cae derrota ante Palencia Rugby
Los charros sucumbieron por 20-34 en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela
El Salamanca Rugby Club perdió por 20-34 ante el Palencia Rugby en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. El duelo fue muy disputado por parte de los dos equipos y los charros plantaron cara a uno de los equipos poderosos de la clasificación.
Con este resultado, el Salamanca Rugby Club queda sexto clasificado con 15 puntos (tres partidos ganados, uno empatado y siete perdidos).
Los charros ya no volverán al verde hasta el mes de marzo, cuando rendirán visita al líder intratable de la clasificación, el Arroyo Lions.
