Un Salamanca RC sin mordiente en ataque pierde ante El Salvador C

El Salamanca Rugby Club no acaba de cogerle el pulso a la temporada y cayó por 7-34 ante El Salvador C en la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

El equipo dirigido por Pedro de Castro adoleció de mordiente en ataque y tan solo fue capaz de anotar siete puntos en los ochenta minutos de juego. Por su parte, los vallisoletanos fueron más fuertes y se llevaron el duelo cómodamente.

Con esta derrota, el Salamanca Rugby Club enlaza cuatro derrotas consecutivas y tendrá que mejorar para enderezar su rumbo en la competición.