El Salamanca RC no puede con el líder

El Palencia Rugby Club derrotó por 34-12 al equipo rojinegro

Salamanca Rugby Club - VRAC Territorial
Salamanca Rugby Club - VRAC Territorial | Mateo G.J.

El Salamanca Rugby Club afrontaba una difícil visita a La Nueva Balastera para medirse al líder. El Palencia Rugby fue superior al conjunto rojinegro y se llevó la victoria por (34-12).

El equipo charro viajaba con la ilusión de dar la sorpresa ante el mejor equipo hasta ahora de la competición y, aunque defensivamente sí tuvo buenas fases, le costó a la hora de progresar con el oval en campo rival.

También te puede interesar

Lo último

stats