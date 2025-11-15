El Salamanca RC no puede con el líder

El Salamanca Rugby Club afrontaba una difícil visita a La Nueva Balastera para medirse al líder. El Palencia Rugby fue superior al conjunto rojinegro y se llevó la victoria por (34-12).

El equipo charro viajaba con la ilusión de dar la sorpresa ante el mejor equipo hasta ahora de la competición y, aunque defensivamente sí tuvo buenas fases, le costó a la hora de progresar con el oval en campo rival.