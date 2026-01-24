El Salamanca Rugby Club doblega al Rugby Aparejadores

El Salamanca Rugby Club logró la victoria ante Rugby Aparejadores en La Aldehuela. Los charros se llevaron el partido por 24-17 en un embarrado terreno de juego.

La primera parte estuvo muy disputada y los posados de Alejandro Martín y Samuel Álvarez, unidos al golpe de castigo de José María González, dieron una renta de 13-10 al descanso.

En la segunda parte, los visitantes llegaron a ponerse por delante (16-17). Ahí apareció Alejandro Martín para anotar un ensayo y, sobre el final del tiempo reglamentario, José María González convirtió el golpe de castigo para el definitivo 24-17.