El Salamanca Rugby Club doblega al Rugby Aparejadores
Los rojinegros estuvieron a gran nivel y sentenciaron el choque con un golpe de castigo de José María González
El Salamanca Rugby Club logró la victoria ante Rugby Aparejadores en La Aldehuela. Los charros se llevaron el partido por 24-17 en un embarrado terreno de juego.
La primera parte estuvo muy disputada y los posados de Alejandro Martín y Samuel Álvarez, unidos al golpe de castigo de José María González, dieron una renta de 13-10 al descanso.
En la segunda parte, los visitantes llegaron a ponerse por delante (16-17). Ahí apareció Alejandro Martín para anotar un ensayo y, sobre el final del tiempo reglamentario, José María González convirtió el golpe de castigo para el definitivo 24-17.
