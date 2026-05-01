Salamanca, tercera parada en la gira del HSBC SVNS World Championship

Imagen de una de las paradas de la gira HSBC SVNS World Championship

La Federación Española de Rugby se encuentra en plena promoción del HSBC SVNS World Championship, que se disputará en Valladolid durante el fin de semana del 29 al 31 de mayo.

La FERugby colocará una carpa en cada ciudad de Castilla y León para promover el deporte y Salamanca tendrá su turno el martes 5 de mayo.

La Plaza de la Universidad de Bolonia acogerá la tercera parada de la gira HSBC SVNS World Championship en horario de 12 a 14 y de 15 a 18 horas.