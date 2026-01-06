El Salamanca UDS firma al extremo Álex Gonpi

El Salamanca UDS ha hecho oficial su nueva apuesta ofensiva para la temporada 2025/2026 con el fichaje de Álex González Piera, deportivamente conocido como “Gonpi”. A sus 25 años, el atacante barcelonés aterriza en la capital charra tras defender los colores de la UE Olot en Segunda Federación, donde se consolidó como una de las piezas más regulares y peligrosas del conjunto catalán. Su llegada busca dotar al primer equipo de una mayor capacidad de desequilibrio y una marcha más en la zona de tres cuartos de campo.

Gonpi destaca principalmente por ser un extremo de la "vieja escuela": vertical, atrevido y con una gran facilidad para el uno contra uno. Su juego se basa en la velocidad y la profundidad, cualidades que le permiten romper defensas cerradas y generar superioridades constantes en las bandas. Aunque su perfil natural es el de extremo izquierdo, su capacidad de adaptación le permite ocupar con igual solvencia la banda derecha, lo que otorga al cuerpo técnico una versatilidad táctica fundamental para afrontar el calendario liguero.

A pesar de su juventud, el futbolista cuenta con una trayectoria de gran peso en el fútbol nacional, habiendo disputado ya más de 160 partidos oficiales. Tras formarse en el fútbol catalán y pasar por canteras como la del Girona FC B, Gonpi ha curtido su talento en clubes de la talla de la UE Cornellà, el CE Sabadell y el UCAM Murcia. Este bagaje le otorga un poso competitivo esencial para entender las exigencias de una categoría donde el rigor defensivo y el acierto en los metros finales marcan la diferencia.

Más allá de su aporte en ataque con goles y asistencias, el club ha valorado especialmente su compromiso colectivo. Gonpi no es solo un generador de juego, sino un futbolista solidario que se implica activamente en las tareas de presión y repliegue tras pérdida de balón.