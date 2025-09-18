Salamanca ya vela armas para la 53 edición de la Vuelta Ciclista Élite y sub23

La Vuelta Ciclista a Salamanca tendrá lugar desde el viernes hasta el domingo. La cita, con dos etapas y una contrarreloj, culminará la 53 edición de la prueba en las categorías Élite y sub23.

"Este año va a ser el último año que Promesal y yo organizaremos la vuelta. La va a llevar Carlos Castro, quedará en buenas manos", explicó Oché Alonso.

El viernes se disputará la etapa entre Cantalpino y Babilafuente; el sábado llegará el turno de la etapa desde La Alberca a Ledrada; y el domingo se celebrará una contrarreloj individual con final en la Plaza Mayor de Salamanca.