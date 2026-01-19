La salmantina Daida García se sube al podio en Benidorm

La ciclista salmantina Daida García ha conseguido llevarse el tercer puesto en el ciclocross celebrado en Benidorm el pasado fin de semana, dentro del programa de carreras para escuelas de la Copa del Mundo.

Un torneo en el que ha habido participación de todos los rincones de España, así como de manera externa a la fronteras nacionales, y que ha hecho que la salmantina se consagre como una de las mejores de España luchando hasta el final por un merecido tercer puesto.

Empezando desde posiciones atrasadas, consiguió ir remontado hasta luchar por uno de los escalones del podio contra Mariela Pérez, del Club Ciclista San Sebastián de los Reyes.

Del mismo modo, Daida sigue preparando la temporada con la mirada puesta en la bicicleta de montaña y así seguir manteniendo el buen estado de forma que atraviesa.