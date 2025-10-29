La salmantina Marta García Rincón brilla en Albania con un oro y un bronce en el Europeo Sub 23

Este martes 28 de octubre comenzó el Campeonato de Europa Junior y Sub 23 en Tirana (Albania), donde la salmantina Marta García Rincón volvió a dejar su huella en la categoría de 48 kg sub 23. Con experiencia en competiciones internacionales, Marta llegó decidida a subir al podio y enfrentarse a rivales de alto nivel, como la turca Altun Gamze, la italiana Eleni Batistetti y la gallega Ruth Fuentefría.

La competición no comenzó fácil: su primer intento de arrancada de 74 kg quedó nulo. Sin embargo, supo recuperarse y logró levantar con éxito el mismo peso en el segundo intento, asegurando la medalla de plata provisional. Con un último intento arriesgado de 77 kg, superó a la rusa Elizaveta Zhatkina (76 kg) y se proclamó campeona de Europa en arrancada.

En la modalidad de dos tiempos, Marta levantó 86 kg en su primer intento y, tras un fallo en el segundo intento de 89 kg, logró completar con éxito este peso en el tercero. Esta actuación le permitió terminar cuarta en dos tiempos, pero gracias a su ventaja en arrancada consiguió el bronce en el total olímpico, detrás de la turca y la rusa.

Con un total olímpico de 166 kg, Marta no solo subió al podio, sino que también aseguró su participación en el Campeonato de Europa Absoluto de 2026, cumpliendo con la marca mínima exigida por la Federación Española. Su brillante actuación refuerza su posición como una de las promesas más sólidas de la halterofilia española.