La salmantina Marta García Rincón competirá en el Campeonato Absoluto de halterofilia en Georgia

El Campeonato Absoluto de halterofilia dará comienzo este domingo 19 de abril en Batumi, donde se darán cita los mejores levantadores internacionales.

La selección española contará con siete representantes, seis mujeres y un hombre, entre los que destaca la participación de la salmantina Marta García Rincón, integrante del Club Deportivo de la Universidad de Salamanca.

La deportista competirá en la categoría de -48 kg, en lo que será su primera competición internacional en esta nueva división de peso, tras haber competido anteriormente en -45 kg, donde logró más de veinte medallas internacionales y varios récords de España.

García Rincón afronta la cita con el objetivo de seguir ampliando su palmarés y sumar nuevos éxitos para el deporte español. Su participación está prevista el domingo a las 14:00 horas (hora española).