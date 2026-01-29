Una salmantina, en el Mundial Universitario de campo a través

El campo a través tendrá su próxima cita internacional el próximo 14 y 15 de marzo con el Campeonato del Mundo Universitario FISU de Campo a Través, que se celebrará en Cassino (Italia). Una competición que reunirá a más de 30 países, y donde España busca repetir los éxitos de ediciones anteriores. Una selección nacional que tendrá a tres representantes de Castilla y León, la segoviana Claudia Corral, el vallisoletano Rubén Leonardo y la salmantina Rocío Garrido.

Un total de 12 atletas (6 hombres y 6 mujeres) han sido preseleccionados para esta nueva cita internacional. El equipo al completo en todas sus modalidades estará compuesto por cuatro atletas absolutos tanto en cross corto (3 km) como largo (10 km), tanto masculino como femenino, y en los relevos mixto corto y Relevo mixto largo.

La flamante campeona de Europa sub23 en Lagoa, María Forero, encabeza el equipo femenino en la prueba de cross corto, en su debut en esta competición donde a buen seguro será una de las atletas a tener muy en cuenta de cara al podio. La acompaña Marta Serrano, atleta que ya sabe lo que es subir al podio, siendo esta la tercera participación consecutiva de la joven madrileña. Completan el cuarteto la mediofondista salmantina, nacida en Medina del Campo, Rocío Garrido, que ya estuvo presente el Europeo de cross de Lagoa el pasado diciembre y también en el pasado Europeo sub-23 de Bergen, Àmbar Tomás, reciente cuarta clasificada sub-23 en el Nacional de Almódovar del Río.

El cross largo está liderado por la segoviana Claudia Corral, brillante medalla de bronce absoluto en cross el pasado domingo en tierras cordobesas, y que ya participó en 2024 en el Europeo de cross en sub-23 y en el Mundial Universitario de cross de 2024. Junto a ella Queralt Criado, presente en el Mundial de cross universitario de hace dos años, Laura Domene, que vistió la camiseta nacional en el Europeo de cross de 2023 en sub-23, y Julia Solé, que debutará con España.

El cross corto masculino viene liderado por el aragonés Pol Oriach, reciente campeón de España con Aragón en el relevo mixto y referencia sin duda del cuarteto español. Estará muy bien acompañado por el catalán Àdam Maijó, que hace dos años fuera medalla de bronce en el Mundial Universitario de cross en esta misma distancia y plata en el relevo mixto corto. El tercer integrante será el madrileño Alejandro Quijada, campeón de Europa sub-23 de 3.000 obstáculos en 2023 y que ya participó en 2024 en el cross corto de este Mundial y fue plata en el relevo mixto corto en este campeonato. También tendremos al donostiarra Martín Segurola, que ya participó el pasado año en el Europeo sub-23 en 1.500 y en el Europeo sub-23 de cross de Lagoa.

El cross largo llega con el alcarreño Jaime Migallón, que ya había debutando anteriormente con el equipo absoluto en el Mundial de cross de Tallahassee, siendo esta su segunda participación en un Mundial universitario de cross tras la de 2024. Además, estarán el vallisoletano Rubén Leonardo, flamante campeón de España sub-23 de cross hace pocos días y cuarto en el Europeo sub-23 de 2025 en 3.000 obstáculos, Ciro Martín, que fuera campeón de España sub-23 de cross en 2025 en Getafe e internacional con España en el Europero de cross de Lagoa en sub-23, y cerrando equipo Adrià Ceballos, que sumará su segunda participación en este campeonato.

Asimismo, esta competición contempla desde 2022 las modalidades de relevo mixto que, por segundo año consecutivo, estará compuesto por el cross corto y el cross largo. El relevo mixto corto lo componen María Forero, Pol Oriach, Martín Segurola y Marta Serrano y el relevo mixto largo el curteto está formado por Claudia Corral, Ádam Maijò, Alejandro Quijada y Àmbar Tomás.

España ha logrado en toda la historia del Mundial de Cross Universitario, que comenzó a disputarse en 1968 bajo el nombre de Campeonato Internacional Universitario de Cross, un total de 39 medallas (14 individuales y 25 por equipos).