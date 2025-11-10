La salmantina Vega Iglesias lidera la Copa de España de Pista

Las corredoras del Mirat Team han protagonizado un fin de semana espectacular, sumando importantes victorias en la Copa de España de Pista y cosechando valiosa experiencia a nivel continental en la disciplina de Ciclocross (Cx).

La primera prueba de la Copa de España de Pista reunió a tres representantes del equipo en categorías inferiores. La cadete salmantina Vega Iglesias fue la gran destacada en las pruebas de velocidad, demostrando un dominio absoluto. Marcó el mejor tiempo en el 200 y se impuso con autoridad en la final y repitió triunfo tras ganar todas las mangas.

Con este doblete, Vega Iglesias se convierte en la primera líder de la Copa de España en la modalidad de velocidad. Su compañera cadete, Aitana Serrano, también firmó una buena actuación, finalizando en el Top 10 en las pruebas de fondo.

En categoría júnior, Adriana Vargas se impuso en la prueba de Scratch. Pese a la cancelación de la eliminación y un resultado adverso en puntuación, la corredora del Mirat se mantiene en la lucha por el liderato, ocupando una sólida segunda posición en la clasificación general de la Copa de Pista.

El fin de semana comenzó con el debut de la júnior Carla Bañuls en su primer Campeonato de Europa de Ciclocross en Bélgica. A pesar de partir desde las últimas posiciones, Bañuls demostró una gran capacidad de lucha y consiguió realizar una importante remontada, rozando el Top 20 en la prestigiosa competición continental. Su actuación es un excelente indicador de su rápida adaptación a la categoría júnior.

La racha de triunfos del equipo se extendió al domingo, cuando Laura Solares logró una nueva victoria en el Ciclocross Internacional de Ormaiztegi. Este triunfo llega justo después de su victoria de la semana pasada en la Copa de España, confirmando su excelente estado de forma. Además, Laida Alzola hizo un prometedor estreno en la categoría Sub-23, finalizando en la tercera posición del CX de Elgoibar.