Las salmantinas Luxury Box Dancers brillan en Francia representando a España en el certamen internacional de la CND

La compañía salmantina Luxury Box Dancers ha vuelto a poner el nombre de España en el panorama internacional de la danza tras su participación en el prestigioso certamen internacional de danza de la Confederación Europea CND, celebrado los pasados 25 y 26 de octubre en Dijón (Francia).

El grupo, que suma su cuarta participación consecutiva en este evento de élite, se había clasificado brillantemente tras superar las fases nacionales. Consiguieron un primer puesto por unanimidad del jurado en la final nacional de Burgos, destacando previamente en la fase por zonas en Alcázar de San Juan.

Bajo la dirección de Alba Gómez Rollán, y con una coreografía de danza fusión titulada "Ea Ea" creada por Ana Rodríguez Rodríguez en su debut como coreógrafa del grupo, la compañía demostró su alto nivel artístico. La pieza, ejecutada por las bailarinas Lara Daniel, Martina Mateos, Iría Crespo, Sara González, Martina Peraile, Cora Pascual, Emma Vicente y Violeta Manuel, fue aclamada por su fuerza interpretativa, originalidad y precisión técnica.

La sólida colaboración creativa entre Gómez Rollán y Rodríguez Rodríguez impulsa el constante crecimiento y la proyección de la compañía, que ya se consolida como un referente en el ámbito de la danza europea.

Esta nueva participación internacional de Luxury Box Dancers supone un importante reconocimiento al talento, la dedicación y la pasión de la compañía salmantina, que continúa cosechando éxitos y dejando una huella significativa dentro y fuera de nuestras fronteras.