El salmantino Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Real Madrid

Un salmantino, otra vez, se hará cargo del banquillo del Real Madrid. Álvaro Arbeloa (42 años) será el sustituto de Xabi Alonso al frente del equipo blanco.

El Real Madrid ha hecho público en la tarde de este lunes el despido de Xabi Alonso tras la derrota en la final de la Supercopa frente al FC Barcelona. El propio club también ha informado que el salmantino Arbeloa, que hasta este lunes se encontraba dirigiendo al Castilla, relevará al tolosarra como primer entrenador.

Álvaro Arbeloa ha sido el entrenador del Castilla desde junio de 2025, y ha desarrollado toda su carrera como entrenador en la cantera del Real Madrid, desde 2020. Dirigió al Infantil A en la temporada 2020-2021 proclamándose campeón de Liga, al Cadete A en la 2021-2022 y al Juvenil A desde 2022 hasta 2025. Como entrenador del Juvenil A, consiguió el triplete en la 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Copa de Campeones) y la Liga en la temporada 2024-2025.