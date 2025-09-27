El salmantino Álvaro Lobato, Campeón de España BTT de Policías

Álvaro Lobato, el deportista perteneciente a la plantilla de Policía Local de Salamanca, ha conseguido alzarse con el triunfo de Campeonato de España de BTT para Policías Locales celebrado en Molina de Segura (Murcia).

El salmantino ha completado la competición en 1h 44’ sobre un trazado de 45 kilómetros.

El Campeonato de España de BTT para Policías Locales es una prueba cerrada a la participación de miembros de las plantillas de policías locales de toda España que se celebra anualmente y que consta de una prueba única, con recorrido y lugar de celebración a determinar por el Comité Organizador que cada año se encargue de la realización del mismo y que se renueva cada año.