El salmantino Guillermo Manzano se proclama campeón de Castilla y León con solo 14 años

El tenis salmantino está de enhorabuena. Guillermo Manzano se ha coronado este fin de semana como campeón de Castilla y León. Una victoria en la que destaca especialmente un dato: tan solo tiene 14 años.

El joven charro, que se encuentra en su primera temporada como cadete, se ha impuesto frente a Iván Hernández, también salmantino, y se ha llevado la victoria a casa, en un triunfo con doble recompensa. Ganar este certamen le otorga también el pase directo para el cuadro final del Campeonato de España Cadete.

En esta competición, Manzano partía como 4º cabeza de serie y ha logrado llegar a la fase final después de ganar en semifinales 6-2 6-2 al vallisoletano Ignacio Paunero y, ya en la final, a Iván Hernández en un 6-2 6-4.

El torneo ha durado tres semanas y el ya proclamado ganador ha demostrado su talento a lo largo de todos esos días