El salmantino Jaime Lizana, en la busca del oro en el WAKO World Cup Thailand 2026

Hablar de kickboxing en España, es poner el punto de mira en una de las escuelas con más talento a nivel nacional, la salmantina Élite, donde entrena día a día Jaime Lizana, campeón del mundo en 2023, plata en 2025 y bronce en 2019, además de ganar el Wako European Champion en 2024 y cinco veces oro en el Wako World Cups Champion.

En esta ocasión nos trasladaremos hasta el WAKO World Cup Thailand del 7 al 12 de abril, donde Jaime Lizana buscará dejar el nombre de la capital del Tormes en lo más alto del mundo, en la segunda World Cup del año, valedera para el ranking mundial.

El objetivo principal del deportista es seguir creciendo a nivel internacional midiendo su nivel mundial, iniciando su competición el jueves, 9 de abril, y reforzando así la presencia de Lizana y la Escuela Élite de Kickboxing a nivel internacional.