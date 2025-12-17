El salmantino Kuma Samuel Barrios, convocado para el Mundial de campo a través

Castilla y León volverá a estar presente en una cita internacional. En este caso será el Mundial de campo a través, que abrirá el 2026 el próximo 10 de enero en Tallahassee (Estados Unidos). Cuatro atletas de nuestra región han sido convocados, tras los resultados del pasado Europeo de Portugal, de un total de 20 deportistas (10 hombres y 10 mujeres).

Los equipos sub-20, tanto masculino como femenino, llegan a Tallahassee con una marcada apuesta por la renovación y la proyección de futuro. A los atletas que ya compitieron en el Europeo de Lagoa se suman jóvenes procedentes de la categoría sub-18 que debutarán en un Mundial en su primer año como sub-20.

En el equipo masculino se estrenará Kuma Samuel Barrios. El atleta salmantino no estuvo en el Europeo pero si representará a España en la cita mundialista. En este 2025 ha sido subcampeón de España de campo a través Sub-20 con la selección de Castilla y León, y medalla de plata en 3.000 metros en el Campeonato de España Sub-20 de pista cubierta. Junto a él estarán a Alejandro Ibáñez, 14º en el Europeo de Lagoa, Xavi Cabanilles (7º en Atapuerca), Alejandro de la Viuda, Teo de Frutos y Adrià Boyano, todos ellos con destacados resultados nacionales e internacionales en categorías inferiores.