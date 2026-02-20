El salmantino presente ante el Rey Felipe VI en la audiencia militar de los deportistas de alto nivel de las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil

Jaime Lizana, integrante de la selección española de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai y alumno de la Escuela Élite de Salamanca

El salmantino, Jaime Lizana, fue recibido por Su Majestad el Rey Felipe VI en la audiencia militar celebrada el pasado lunes, 16 de febrero, en el Palacio Real de El Pardo en representación de los deportistas de alto nivel pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil.

Lizana ha sido integrante de la Federación Española de Kickboxing y Muaythai y alumno de la Escuela Élite de Salamanca, compaginando así su servicio por España y las competiciones de alto nivel en la disciplina de Full Contact.

Cabe destacar que el Ministerio de Defensa y la Guardia Civil respaldan la actividad deportiva de los profesionales facilitando la preparación de los mismos y las participantes en las competiciones oficiales. En el caso de Jaime, tiene en su haber ocho títulos de Campeón de España, cinco medallas de oro en Copas del Mundo WAKO, tres en Hungría, una en Austria y una en Italia, y una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo disputado en Turquía en 2019.

Este acto contó con la presencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles; el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco; el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, Amador Enseñat y Berea; el jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco; y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.