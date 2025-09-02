El salmantino Samuel Rivas y Manuel Castaño revalidan el título de campeones de España junior de pádel

El pádel español vuelve a tener a dos nombres propios en lo más alto: el salmantino Samuel Rivas y su compañero Manuel Castaño. La joven dupla consiguió proclamarse campeona de España junior por segundo año consecutivo, consolidando así su dominio en la categoría.

El campeonato, disputado en el prestigioso Club Somontes de Madrid, reunió a más de 900 parejas de toda España, lo que supuso un récord absoluto de participación. A lo largo del torneo, Rivas y Castaño demostraron un nivel sobresaliente, superando diez partidos consecutivos sin ceder en los momentos decisivos.

En la final, la pareja volvió a exhibir su fortaleza tanto en ataque como en defensa, imponiéndose con autoridad frente a unos rivales que apenas pudieron frenar su ritmo. Este nuevo éxito confirma el excelente momento que atraviesan, fruto de un trabajo constante y una compenetración en pista cada vez más sólida.

Con apenas unos años de trayectoria, Rivas y Castaño se perfilan como dos de las grandes promesas del pádel nacional. Su victoria en Madrid no solo refuerza su palmarés, sino que también les impulsa hacia un futuro en el que ya se les empieza a señalar como referentes de la próxima generación.