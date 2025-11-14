El salmantino Sergio Ramajo Seisdedos, presente en La Copa de España de K1, Muay Thai y Para & Inclusive Kickboxing en La Nucia

La localidad alicantina de La Nucía acogerá este fin de semana, 15 y 16 de noviembre, la Copa de España de K1, Muay Thai y Para & Inclusive Kickboxing, un evento pionero que reúne por primera vez estas tres disciplinas en una misma competición multidisciplinar. La iniciativa busca dar un impulso nacional al deporte de combate, integrando modalidades con gran proyección y abriendo espacios de participación inclusiva.

Una de las grandes novedades del certamen es la categoría de Para & Inclusive Kickboxing, diseñada para fomentar la integración, ofrecer visibilidad y generar oportunidades deportivas para atletas con distintas capacidades. Esta propuesta consolida el avance del kickboxing adaptado en España, reforzando su dimensión social y su apuesta por un deporte más accesible.

En este marco competirá Sergio Ramajo Seisdedos, representante de la Escuela Élite Salamanca, que acudirá junto a su entrenador Manuel García Sánchez. Ambos afrontan la cita con una mezcla de ilusión y compromiso, tras semanas de preparación basadas en el esfuerzo y la disciplina. Para Ramajo, esta competición supone un paso importante en su trayectoria, mientras que para su equipo es también una forma de visibilizar el trabajo que se desarrolla en torno al deporte inclusivo.

La organización espera una destacada participación y un ambiente deportivo que ponga en valor tanto la excelencia competitiva como el espíritu integrador de este encuentro único.