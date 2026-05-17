El salmantino Víctor Fernández "Viti", campeón de la Copa de Francia de fútbol sala

Salamanca entra en la historia del fútbol sala francés. Victor Fernández ‘Viti’, fichó hace un año por el Nantes Metropole, y diez meses después, se llevó la Copa de Francia para casa en una tanda de penalties histórica que se acabó llevando el equipo nantés.

Tras empatar a uno al término del tiempo reglamentario, los penalties serían los elegidos para decantar la balanza, con un resultado final de 5-4 estando bajo los palos el portero salmantino formado en la cantera del Fútbol Salamanca Salamanca debutando con 15 años en el InterSala Zamora.

Además, ‘Viti’ es fiel conocedor de las categorías inferiores de la Selección Española de Fútbol Salamanca, además de la propia selección regional con la que ya ha disputado varios campeonatos de España, tanto el sub-16 como el sub-19.

Así pues, Salamanca puede estar orgulloso de tener a otro deportista en la élite del deporte mundial, en este caso fuera de la frontera española, llevándose el torneo del ‘KO’ francés y dejando el nombre de sus orígenes en lo más alto de la competición.