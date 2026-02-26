Un salmantino, en el XXXII Campeonato de Castilla y León infantil y cadete de Socorrismo

Un salmantino participará en el trigésimo segundo Campeonato de Castilla y León infantil y cadete de Salvamento y Socorrismo. La competición se disputará los días 28 de febrero y 1 de marzo en la Piscina Municipal Ciudad Deportiva Zona Sur de Ávila, en sesiones de mañana y tarde el sábado y en sesión matinal el domingo.

El evento reunirá a más de 150 socorristas de once clubes y siete provincias de la comunidad autónoma: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.A. Teleno Salvamento, C.D. Salvamento León y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C. Multideporte Valladolid y C.D. Unión Esgueva SOSVA (Valladolid), C. Salvamento y Socorrismo Benavente y C.D. Salvamento Dragones (Zamora).

La participación total será de 154 deportistas, de los cuales 69 son infantiles y 85 cadetes, con una representación femenina del 60,4%. Por provincias, León es el territorio que más socorristas aporta a la cita, con 35, seguida de Valladolid (34), Palencia (25), Zamora (23), Soria (20) y Ávila (16) y Salamanca (1).