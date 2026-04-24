Varios salmantinos acuden al Campeonato de España senior y veteranos de kickboxing

Desde el jueves y hasta el domingo se disputa en La Nucía (Alicante) el Campeonato de España senior y veteranos de kickboxing. Y hasta allí se han desplazado cinco integrantes de la Escuela Élite de Salamanca.

La participación del equipo salmantino, dentro de la selección autonómica, está siendo especialmente destacada en la modalidad de Point Fight, donde ya han conseguido alzarse con la medalla de oro Claudia Criado en PF -60 kg, Laura Cortés en PF -50kg y José Moreno -69kg. Además, Eduardo Cortés cayó en octavos de final.

“La competición continúa ahora con el turno de la modalidad de Light Contact, en la que los deportistas buscarán seguir ampliando los éxitos obtenidos hasta el momento”, explican desde la Escuela Élite Salamanca.

Además, la expedición cuenta con la participación de Sergio Ramajo en la categoría inclusivo.