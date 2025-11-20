Dos salmantinos compiten en la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo

Valladolid será la sede inicial de la Liga Española de Clubes de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León, de las categorías juvenil, júnior, absoluta y máster, que se celebrará el día 23 de noviembre de 2025 en la Piscina del Centro Especializado de Alto Rendimiento Río Esgueva.

Durante la sesión matinal, a partir de las 10:00 horas, se realizarán las pruebas de 200/100 metros natación con obstáculos, 100 metros socorrista, 50 metros remolque de maniquí y 100 metros remolque de maniquí con aletas máster. La sesión de tarde comenzará con la prueba de 200 metros supersocorrista, a la que le seguirán 100 metros combinada de salvamento y 100 metros remolque de maniquí con aletas absoluto.

La cita reunirá a más de 170 de socorristas de once clubes y siete provincias de la Comunidad Autónoma: C.D. Cisne SOS (Ávila), C.A. Teleno Salvamento, C.D. Salvamento León y C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. Cuack SOS (Salamanca), C.D. 27 Grados (Soria), C. Multideporte Valladolid y C.D. Unión Esgueva SOSVA y (Valladolid), C. Salvamento y Socorrismo Benavente y C.D. Salvamento Dragones (Zamora).

La participación por sexos, contando la totalidad de participantes, tendrá una representación femenina mayoritaria del 51,1% frente a la categoría masculina del 48,9%. En cuanto al número de deportistas inscritos por provincias, Valladolid es el territorio que más socorrista aporta, con 52, seguido de Palencia (46), León (42), Zamora (13), Soria (12), Ávila (7) y Salamanca (2).

Los resultados conseguidos por los deportistas servirán para obtener las mínimas necesarias para poder participar en los Campeonatos de España y, además, puntuarán en la clasificación de la Liga Española de Clubes a nivel nacional.