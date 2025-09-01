Los salmantinos Iván Hernández y Guillermo Manzano representarán a Castilla y León en el Nacional Infantil de Tenis

Los tenistas salmantinos Iván Hernández González y Guillermo Manzano Rollan han sido seleccionados para representar a Castilla y León en el Campeonato de España infantil de tenis por comunidades autónomas. Este evento, que reunirá a los mejores jóvenes de todo el país, se celebrará en Alicante del 1 al 5 de septiembre.

Ambos jugadores llegan a la competición tras una destacada trayectoria en torneos regionales, donde han demostrado su talento, constancia y capacidad de competir al más alto nivel de su categoría. Su participación no solo supone un reconocimiento a su esfuerzo, sino también una oportunidad única para medirse con los mejores talentos del tenis infantil español.

La selección de Castilla y León confía en que Iván y Guillermo puedan dejar una buena impresión en el torneo, aportando su dinamismo y estrategia en cada partido. Para los jóvenes deportistas, esta cita representa un importante paso en su formación deportiva y una experiencia enriquecedora en términos de técnica, disciplina y espíritu competitivo.

Los aficionados al tenis podrán seguir con interés el desempeño de estos dos talentos salmantinos, quienes aspiran a dejar el nombre de Castilla y León en lo más alto del podio nacional.