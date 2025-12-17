Los salmantinos Nicolás y Jacobo Figueiredo, convocados con la selección de Portugal sub 15

Los gemelos Figueiredo Aparicio, Nicolás y Jacobo, nacieron en Salamanca y han sido convocados con la selección de Portugal sub 15. Los dos jóvenes, que nacieron en Salamanca y son hijos del ex de la UDS Nuno Afonso, estuvieron presentes con el combinado luso en el Torneo de Desarrollo de la UEFA.

Los hermanos, que actualmente militan en las filas del Sporting Clube de Portugal, mantienen su vínculo familiar y emocional con Salamanca, ciudad donde iniciaron su etapa formativa pasando por las categorías inferiores de la UD Santa Marta y el Ribert.

El torneo se disputará del 17 al 22 de diciembre en Lisboa y Portugal se enfrentará a República de Irlanda, Grecia y Ucrania.