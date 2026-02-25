Salvi: “Si Unionistas quiere que continúe el año que viene, nos sentaremos y veremos qué pasa con Leiria”

Salvi Carrasco es uno de los nombres más queridos por la afición de Unionistas. El portero, una de las caras nuevas en el mercado de invierno, lleva ya dos porterías a cero con el club charro y remarca la importancia de la afición. Además, habla de su futuro en Unionistas y deja la puerta abierta a continuar.

Sus primeros noventa minutos como local en el Reina Sofía. ¿Cómo lo vivió? “Muy feliz por haber debutado en casa y más con victoria. Es un privilegio poder jugar en el Reina Sofía con tanto apoyo. Se pasan animando todo el partido, nos arropan cuando lo necesitamos y son nuestro pulmón. Aquí en casa jugamos con doce”.

Y ahora mil unionistas a Cáceres. “Eso es otra locura más de ellos. Ya me sorprendió cuando, hace dos semanas, en Pamplona se les escuchaba tanto. Mil a Cáceres me parece una locura”.

El equipo está muy seguro defensivamente y lleva dos porterías a cero. “Cuando confían en ti y te encuentras a un grupo sano, humano y humilde, lo facilita todo. Aquí puedo pasar mi mejor versión”.

La figura de Turi. “Me ha sorprendido. Es un chico que le encanta trabajar y lo hace muy bien. Hace mucho bien a los porteros. Es el primero que está si tienes un problema y su teléfono siempre está disponible”.

La competencia con Marco Coronas. “Es una competencia buena. Me recibió muy bien. Nunca me ha puesto ninguna mala cara. Es un chaval joven y hablé con él para decirle que estoy era fútbol. Los dos queremos jugar y el que decide es el míster”.

¿Por qué decidió fichar por Unionistas? “Por el cariño que me mostró Antonio. Tenía varias ofertas de España y de fuera de España, mejores económicamente. Pero hablé mucho tiempo con Antonio y la manera en la que me habló, me convenció. Necesitaba un cambio así en mi vida y en la de mi familia. Mis hijos son felices”.

Algo me dice que no quiere estar solo seis meses en Salamanca... “No es una cosa que dependa solo de mí. También tengo un año más en Leiria. Se hablará seguro al final y cuando uno está bien y se siente querido, nos sentaremos y hablaremos. Si Unionistas quiere que continúe el año que viene, nos sentaremos y veremos qué pasa con Leiria. Sé que hay una cláusula a final de temporada”.