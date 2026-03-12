La San Silvestre reparte 7.000 euros a través de su chip solidario

El Club Deportivo Padre Basabe ha hecho entrega del XIX Chip Solidario -San Silvestre 2025- en un acto celebrado este jueves, a las 10:00 horas, en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Salamanca. La ceremonia contó con la presencia de la concejala de Deportes, Almudena Parres, a quien la organización agradeció especialmente su asistencia.

En esta edición, el Chip Solidario ha destinado 7.000 euros a tres asociaciones salmantinas que desarrollan una importante labor social sin ánimo de lucro.

Durante el acto también se rindió un emotivo homenaje a Alejandro Martínez, voluntario y amigo de la San Silvestre recientemente fallecido, con la entrega de una placa en reconocimiento a “su cariño, compromiso e implicación” con la prueba.

Con esta entrega, el Chip Solidario alcanza ya los 121.000 euros destinados a fines sociales a lo largo de sus diecinueve ediciones, consolidándose como uno de los pilares fundamentales de la San Silvestre Salmantina.

La San Silvestre Salmantina, que este año ha celebrado su 41ª edición, continúa reforzando su compromiso con los valores del deporte, la solidaridad y la implicación social en la ciudad de Salamanca.