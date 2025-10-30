La San Silvestre tendrá 7.007 dorsales y se abre a toda España

La trigésimo sexta edición de la San Silvestre Salmantina tendrá lugar el domingo 28 de diciembre de 2025. El Club Deportivo Padre Basabe organiza un año más una de las citas deportivas con más pedigrí de nuestra ciudad.

Habrá salidas escalonadas cada veinte minutos (11:30 a 12:30 horas) para los cuatro recorridos y la carrera absoluta tendrá un trazado de diez kilómetros.

"Habrá 7007 dorsales, 231 más que la edición de la anterior. Hemos excluido la prueba del calendario autonómico, pero viendo lo que pasó el último año queremos que sea más abierta a los participantes de España. Tenemos un premio para proteger a los tres primeros españoles", admitió José Antonio Molinero.

Las inscripciones se abrirán el sábado 1 de noviembre y la cuota será de once euros para adultos y cinco para los niños.