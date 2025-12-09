La San Silvestre Vellesina promete un buen ambiente para el día 21 de diciembre

Ambiente navideño, deporte y convivencia. Eso promete la San Silvestre Vellesina, una cita de atletismo que tendrá lugar en La Vellés el próximo 21 de diciembre. A partir de las 12 del mediodía comenzarán las distintas pruebas atendiendo a las edades, ya que pueden inscribirse tanto categorías infantiles como adultos.

Todo ello en una prueba que permite disfrutar del paisaje de La Armuña y que se ha convertido en una cita muy esperada para los aficionados. El precio para participar es de 5 € por participante adulto y el plazo de inscripción arranca este 9 de diciembre a través de www.atletismosalmantino.org/SSVellesina.

Desde el Ayuntamiento, organizador del evento invita a todos los vecinos y habitantes de los pueblos cercanos a “venir a disfrutar de una carrera navideña en el corazón de La Armuña. Que no falte nadie: ni los más veloces ni quienes simplemente quieran dar un paseo con cronómetro y bailar con el espíritu navideño”.