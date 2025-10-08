Sanción de empleo y sueldo para Palmero en Unionistas por el caso FIFA

El pasado 26 de septiembre, la FIFA notificó una presunta irregularidad de siete internacionales de Malasia. Según el organismo internacional, se trataba de un posible caso de falsificación de documentos.

A Unionistas el caso le cogió en mitad del viaje a Getxo y con uno de sus futbolistas afectados. Gabri Palmero quedó rápidamente apartado del club y no se ejercita desde entonces con el resto de sus compañeros.

Pero, además, tal y como puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el club le impuso una sanción de empleo y sueldo hasta que se solvente el contencioso con la FIFA.