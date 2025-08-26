Sandoval: “Tengo muchas ganas de recibir a la gente de Unionistas en El Prado y que sea una fiesta”

Miguel Ángel Sandoval ha sido uno de los tres presidentes de la historia de Unionistas. De hecho, fue el más longevo con seis años en el cargo. Ahora, tras dos años “lejos” del fútbol, regresa como nuevo director general del Talavera. El charro deja clara su ilusión por el nuevo cargo, por intentar que el club cerámico mejore y se estabilice en Primera RFEF y también tiene tiempo para recordar a su querido Unionistas.

¿Cómo están siendo sus primeras semanas en Talavera? “La verdad que tengo mucho trabajo. Me he encontrado un club con muchas ganas de Primera RFEF, pero en muchas parcelas todavía no están al día. Hay cosas que no hice en Unionistas que hacían Garci, Torrens y cía y aquí estoy realizando yo como fichas u organizar viajes”.

De ser presidente de Unionistas, a ser el director general del Talavera. “Necesitaba desconectar de muchas cosas de mi vida y dos años después me picó el gusanillo del fútbol. Surgió la oportunidad en Talavera, aunque tuve más cosas, y me decidí a dar el paso”.

¿Cómo le llega la oportunidad? “El CF Talavera buscaba una persona para ser director general. Había llegado contactos de gente de Madrid, de ProLiga y le pidieron opinión a Toni García, que ya le tuve en Unionistas”.

Lo primero es acercarse a la gente para conocer el 100% el club. “Es una labor diferente a Unionistas. Allí fui fundador y empecé desde abajo. Aquí viene una persona de fuera a mandar sobre los empleados que hay. Muchas horas de reuniones con la gente para que me conozco. Quiero aportar mucho trabajo administrativo, pero también que sea un club más cercano a la gente. La pose del 11 inicial la implanté en Unionistas y también quiero hacerlo aquí. La cercanía al aficionado en los momentos buenos es fácil y en los malos, te ayuda”.

¿Qué es lo que más le está costando y qué es lo que más le está gustando? “Lo que más me está costando es ponerme al día con un club que llega de Segunda RFEF. Le faltaba algunos parámetros que realizar. El salto más grande en el fútbol español es de Segunda RFEF a Primera RFEF, son dos categorías de salto en vez de una. Cada año tiene más requisitos en cuanto a laboralidad, visualización de la categoría, la productora de televisión… fuego que aparece, fuego que hay que apagar”.

Tardó poco en fichar a Víctor González como jefe de prensa. “Cuando llegué aquí, el presidente dimitió. Era una cosa que ya venía de la propiedad. Venía a ser presidente, aunque el cargo sea director general. También se fueron varias personas del club y trabajadores. Tiré la apuesta por Víctor, que estaba cómodo en Guijuelo y sabía de su valía. Quería llevar esto con una persona que me diese en redes modernidad. Siempre fue una persona muy cercana a mí y a Unionistas. No me puso ninguna pega. A nivel personal y profesional no podía haber elegido mejor persona. Cada fichaje lo hace distinto, no pone la típica foto o el típico vídeo del jugador en casa. Me gustaba mucho en Guijuelo y sabía que aquí lo iba a hacer todavía mejor por la repercusión. Será un trampolín para él”.

¿Qué tal su reencuentro con Toni García? “Siempre hemos mantenido el trato. Con Toni sufrí mucho el último año porque el equipo estuvo en una situación muy difícil y logramos salir de ella. Hemos mantenido la amistad. El reencuentro ha sido bueno. Es una persona con la que sé cómo trabajar y él también conmigo”.

Sandoval fue una de las personas con más peso en Unionistas durante estos doce años. “En todos los sentidos (se ríe). Fui de los pocos fundadores que tiraron para adelante. La idea inicial fue entre cuatro. Tú también tendrás muchos momentos de esos en la cabeza que has estado desde el principio. Ha habido un gran crecimiento, muchos momentos difíciles, dar el paso de ser presidente me costó mucho en lo personal y en salud. Estoy muy orgulloso de los seis años de presidente y también en los de vicepresidente. Luego necesitaba desconectar y airear la cabeza después de años de mucho trabajo. Me gustó estar en la grada después con mis amigos”.

Tendrá el duelo en el Reina Sofía marcado en rojo. “Sí, lógicamente. Tengo muchas ganas de recibir a la gente de Unionistas en El Prado y que sea una fiesta, que disfruten de Talavera. Y mucha emoción de volver a mi casa. Volveré algún día como aficionado para estar con mis amigos y hacer la previa, pero siempre respetando a todos los talaveranos y a la afición. Y también nervioso por ver el recibimiento que se me hace”.

¿Cómo ve a Unionistas desde lejos? “Es un milagro que un club como Unionistas se haya mantenido en la categoría desde su creación. El año pasado nos llevamos un susto. Han dado un paso de gigante con la contratación de David Alonso Mata como director general, porque hay que profesionalizar el club y llevar una gestión de directiva que deje trabajar a los profesionales. La gente es muy crítica, pero hay que ponerse en la piel de los voluntarios, que echa muchas horas por Unionistas”.

La gran mayoría de equipos de Primera RFEF han firmado un acuerdo para tener las entradas visitantes a quince euros. “Es una categoría muy bonita y a todos nos interesa que la gente venga a visitar las ciudades. Que vengan a Talavera nos beneficia a todos, no solo al club. El fútbol no puede costar las cantidades que vemos en otros eventos”.

¿La nueva TV, un paso adelante? “Es un paso adelante. Sobre todo, para la Federación. Había que cubrir el capital que se daba a los clubes, que no siempre las productoras podían. De la mano de Tebas, como vicepresidente de la RFEF, se está aumentando un incremento en la visibilidad de la categoría”.