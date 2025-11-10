Sandoval, ante su partido más especial: “Ojalá venga mucha gente de Unionistas a disfrutar de Talavera”

Semana de Talavera – Unionistas. Y Miguel Ángel Sandoval es uno de los protagonistas del partido. El expresidente del club charro forma ahora parte de la entidad cerámica como director general. Y afronta un partido muy especial para él.

Semana de Talavera – Unionistas. ¿Cómo lo lleva? “Bien. Es un partido entre dos equipos que pueden acabar a final de campaña en la misma zona. Son rivales directos en la clasificación. Para mí, en lo sentimental, es algo especial. Son el club del que vengo y el club donde trabajo y están mis intereses. Es especial por ver a mi familia y mis amigos en El Prado”.

¿Qué pasos adelante ha dado como director general desde que llegó a El Prado? “Profesionalización del club. En muchos aspectos no es visible para fuera, pero llevar un control de ayudas como el CSD, trabajar en convenios del fútbol sala, baloncesto y el CF Talavera. El departamento comercial, contabilidad, marketing… hemos dado un paso adelante. Es un proceso que no es de un día para otro”.

Tiene una afición exigente en redes sociales. “La afición del Talavera siente su club como cualquier afición. Quieren muchísimo a su club. Cuando se cometen errores, hay que asumirlos y poner las vías posibles para poderlas resolver. Y en los pasos que hemos dado y creemos que están bien, pues seguimos hacia adelante”.

¿Cuáles son sus próximos pasos? “El terminar de adaptar todo el club a un club moderno, llevando un control más exigente de la parte económica y la parte de redes sociales. En la parcela deportiva, estamos avanzando mucho para trabajar con un método con Toni a la cabeza. Creo que eso dará éxitos. Hay que dejar todas las parcelas bien organizadas. Estamos digitalizando los documentos del club, porque muchas veces hay estructuras más antiguas o no la organización que me gustaba llevar. Yo soy informático y queremos que toda la gente tenga acceso a la información que necesite”.

La figura de Víctor González le ha dado más visibilidad al club en redes sociales. “El fichaje de Víctor era la persona que yo quería que estuviese a mi lado. Estoy muy contento de su trabajo en redes sociales. Y creo que vamos a avanzar más. Es un cambio que se tenía que dar. Es un avance para los patrocinadores y los aficionados se ven más cercanos”.

Tendrá amigos que ya han comenzado el ‘pique sano’ en whatsapp. “Al final ellos miran los intereses de Unionistas y es lógica la tontería y el pique. Muchos han estado preguntándome para pasar el fin de semana en Talavera. Ojalá venga mucha gente de Unionistas a disfrutar de Talavera. Seguro que hay un gran ambiente”.

¿Cómo ve a Unionistas desde la distancia? “En lo deportivo, tras un arranque malo y lo hemos visto todo, el equipo ha cambiado y está encontrando su lugar. Llevan cuatro jornadas sin perder y eso es muy difícil en la categoría. El nuevo entrenador le ha dado estabilidad, más allá del juego o los resultados”.

Volvió al Reina Sofía hace unos días para ver el Unionistas - Lugo. “Vuelta al campo que considero mi casa. Es mi ciudad y el club donde he dado mucho tiempo. Fue muy bonito ver el ambiente y lo pude hacer con la gente del CF Talavera. Vi a mi familia, a mi gente, pude disfrutar de las previas y ves al Reina Sofía muy avanzado con los palcos y las cabinas de prensa”.

¿De dónde ha salido la campaña en redes sociales contra usted? “Entiendo que al final tengo amigos que son periodistas y amigos que tienen su opinión y pueden pensar que formo parte de esa opinión. Yo nunca he tenido pelos en la lengua y siempre he dicho lo que consideraba. Todo el mundo sabe que, si tengo algo que decir, lo digo yo mismo. Unionistas es un club muy difícil y hay críticas cuando se pierden dos partidos y desaparecen cuando hay dos victorias. Cada uno de los voluntarios que hay, le da mucho al club. Luego se acertará o errará más. Yo creo que tuve errores como presidente, pero ayudaron los resultados”.

¿Cómo ve la Primera RFEF esta campaña? “Es una categoría muy exigente en tema de gestión, de control económico. No es la Segunda División, que ojalá lo fuera. En lo deportivo, es la categoría más difícil, solo entran cuatro en playoff y bajan cinco, que es un 25% de equipos. No suele haber muchos puntos del quinto al catorce. Pasas de ser Dios a meterte en el lío en dos semanas”.