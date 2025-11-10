Santa Marta acoge la Gala del Atletismo de Castilla y León con homenaje a Dani Arce, Eva Santidrián y casi un centenar de premiados

La localidad salmantina de Santa Marta de Tormes será el epicentro del atletismo regional este viernes, 14 de noviembre, al acoger la XXIX Gala del Atletismo de Castilla y León. El salón de actos de la Residencia de los Padres Paules será el escenario de este evento, organizado por la Federación de Atletismo de Castilla y León en colaboración con el Ayuntamiento de Santa Marta, donde se entregarán cerca de un centenar de trofeos y distinciones.

La gala reunirá a lo más destacado del deporte regional de 2025, incluyendo a los burgaleses Dani Arce, gran referencia nacional en los 3.000 obstáculos, y Eva Santidrián, destacada miembro del relevo 4x400 español y finalista en los Mundiales de Tokio. También serán galardonados atletas internacionales absolutos y Sub-20 como Óscar Husillos y Lucía Carrillo.

La presencia salmantina es notable, con premios para la Máster Verónica Sánchez, la Sub-23 Rocío Garrido, el Sub-20 Rodrigo Fito y el Sub-16 José Toumani Barrios. Además, el Atlético Salamanca será reconocido entre los clubes más destacados de la temporada.

La Federación reconocerá también la labor del soriano David José Pineda, campeón del mundo en atletismo adaptado, así como a entrenadores, jueces y entidades colaboradoras como el Ayuntamiento de Salamanca, la Diputación de Salamanca y la Junta de Castilla y León. La velada premiará a una treintena de campeones de España, deportistas internacionales, clubes destacados y aquellos que lograron récords absolutos de Castilla y León en 2025.