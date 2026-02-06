Santa Marta acoge ocho partidos de la Liga Autonómica de Minibasket femenino

Santa Marta de Tormes volverá a ser el domingo capital del deporte con la celebración de ocho partidos de la liga autonómica de minibasket femenino, en concreto, la fase II del grupo B, con un calendario en el que también estarán presentes las jugadoras del CB Santa Marta.

Los partidos se disputarán en las pistas del pabellón Francisco Samaniego “Fay” desde las 10:15 horas y hasta las 17:15 horas, cuando darán comienzo los últimos encuentros.

Como remarcó el concejal de Deportes, Jorge Valiente, “Santa Marta ha sido seleccionada de nuevo por la Federación de Castilla y León por el buen hacer del municipio en lo que respecta al baloncesto femenino. También por nuestras instalaciones y por el compromiso que tenemos en general con el deporte y, en particular, con esta disciplina. Hay que resaltar además que nuestro club es el único de la provincia que participará en esta jornada”.

En concreto, participarán ocho equipos de las provincias de Valladolid, Segovia, Burgos, León, Palencia y Salamanca. En torno a 100 jugadoras acompañadas de sus respectivos equipos técnicos, de familiares y amigos, cerca de 300 personas que visitarán Santa Marta durante el fin de semana lo que supone “un importante revulsivo económico para los negocios locales y una proyección de Santa Marta más allá de nuestra provincia”, como señaló Valiente.

La segunda fase de la liga autonómica de minibasket femenino arrancó el pasado mes de enero y continúa en Santa Marta de Tormes que ya acogió esta competición el año pasado.