El Santa Marta y el Guijuelo arrancan en zona de playoff de ascenso a Segunda RFEF

La primera jornada del grupo octavo de la Tercera RFEF acabó con el Palencia CF como líder, tras golear por 4-0 a la Arandina. El Mirandés B, que venció por 4-1 al Becerril, es segundo clasificado.

También en zona de playoff están dos de los tres equipos charros. La Unión Deportiva Santa Marta es tercera tras ganar por 1-3 en Mojados y el Guijuelo es quinto con su victoria por 1-0 ante el Atlético Mansillés.

El filial de Unionistas, que debutó en Tercera RFEF con un empate a uno ante el Atlético Tordesillas, acaba la primera jornada en el decimosegundo puesto de la tabla.