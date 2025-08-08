El Santa Marta y el Guijuelo, a por su primer triunfo en la Copa RFEF

La segunda jornada de la Copa RFEF se abre en el Alfonso San Casto. Desde las siete y media de la tarde de este sábado, la Unión Deportiva Santa Marta y el Club Deportivo Guijuelo se ven las caras en busca de la primera victoria.

Los tormesinos llegan a la cita tras caer por 0-4 ante Unionistas en la primera jornada, mientras que los chacineros lograron empatar en Las Pistas en el Salamanca CF UDS en el último suspiro.

El entrenador visitante, Dani Romo, volvía a restar importancia al resultado en la Copa RFEF y se centra en la competición liguera. “El objetivo de estas semanas es llegar a la primera jornada en las mejores condiciones”, admitió en rueda de prensa.