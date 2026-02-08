El Santa Marta y el Guijuelo, a tres puntos del liderato en Tercera RFEF

El Club Deportivo Guijuelo cerró la jornada en el grupo octavo de Tercera RFEF. Los chacineros no pudieron pasar del empate a cero ante el Atlético Bembibre en el Municipal Luis Ramos. Con este punto, el Guijuelo se queda cuarto con 42 puntos.

Los líderes de la tabla son el Atlético Tordesillas y el Palencia CF con 45 puntos; mientras que la UD Santa Marta y el Guijuelo son tercero y cuarto con 42 puntos. Cierra la zona de privilegio el Palencia Cristo Atlético, con 37 puntos.

El filial de Unionistas sigue como colista de la tabla con 11 puntos y tiene dos partidos aún pendientes para engancharse a sus opciones de salvación ante el Atlético Mansillés y La Virgen del Camino.