El Santa Marta se lleva el derbi ante el Guijuelo

La Unión Deportiva Santa Marta se impuso por 1-0 al Club Deportivo Guijuelo en el Alfonso San Casto. Los tormesinos se llevaron el derbi charro de Tercera RFEF gracias a un gol de Collado en el minuto 38.

La primera parte tuvo alternativas para los dos equipos. Los chacineros estuvieron cerca de marcar en una combinación entre Rober y Álex García, pero Saldaña estuvo muy atento para mantener el 0-0.

Los tormesinos golpearon antes del descanso. Collado aprovechaba un pase de Gabi y ponía el 1-0 en el marcador para alegría de la parroquia local en las gradas.

Los chacineros tuvieron la ocasión más clara tras el descanso, pero no acertaron con la meta rival. Dani Romo metía en el campo a Mesfin y a Fassani para buscar el empate, pero el Santa Marta se defendió bien y se llevó tres puntos de oro en la lucha por la zona alta.