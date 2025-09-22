El Santa Marta mantiene su puesto en los playoff de Tercera RFEF

Después de tres jornadas de la Tercera RFEF, la Unión Deportiva Santa Marta marcha cuarto clasificado con siete puntos. El equipo de Mario Sánchez va por detrás del Palencia y del Palencia Cristo Atlético, que han hecho pleno, y se encuentra en el trío de siete puntos con Atlético Bembibre y La Virgen.

El Guijuelo es séptimo con una victoria y dos empates y es uno de los equipos que todavía no ha perdido en el campeonato de Tercera RFEF.

Por último, el filial de Unionistas es decimotercero. Los de Gabri de Aller empataron los dos primeros partidos ante Atlético Tordesillas y Atlético Mansillés y cayó ante La Virgen del Camino.