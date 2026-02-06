El Santa Marta quiere reforzarse con Fer Muriel

La Unión Deportiva Santa Marta se reforzó con la llegada de Ibra Dieng y ahora quiere hacer lo mismo con la llegada de Fer Muriel. Según puede confirmar SALAMANCA24HORAS.COM, el equipo tormesino y el jugador charro están en conversaciones para cerrar su incorporación al plantel de Mario Sánchez.

Fer Muriel lleva varios años fuera de Salamanca y ha militado en canteras como el Villarreal y los filiales del Racing de Santander y la Cultural Leonesa.

Esta temporada, Fer Muriel ha jugado más de mil minutos en la AD Torrejón de la Tercera División madrileña y ha marcado cuatro goles.